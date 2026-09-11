Azizi Developments, uno dei principali operatori immobiliari privati degli Emirati Arabi Uniti, presenta Azizi Florence, un complesso residenziale pianificato del valore di 8,1 miliardi di dollari, il suo primo progetto a Sharjah.

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Azizi Florence (Photo: AETOSWire)

Il complesso, con diritto di piena proprietà, comprenderà 1.130 ville, oltre 6.000 villette a schiera e 3.500 appartamenti; il prezzo delle villette a schiera con tre camere da letto parte da 515.000 dollari, a 231 dollari per metro quadrato circa di superficie vendibile.

Progettato come una destinazione integrata, Azizi Florence riunirà offerte residenziali, commerciali, ricettive, educative, ricreative e di benessere, raccolte attorno a un parco centrale di 158.000 metri quadrati. Ciascuno dei sei complessi residenziali disporrà di un parco, una clubhouse, un centro comunitario e giardini paesaggistici.

Mirwais Azizi, fondatore e presidente di Azizi Group, ha dichiarato: "Tornare a Sharjah dopo oltre trent'anni è per me profondamente significativo, poiché questo emirato è stata la mia prima casa negli Emirati Arabi Uniti e una parte importante del mio percorso. Con Azizi Florence, siamo orgogliosi di riallacciare quel legame attraverso una comunità progettata per le famiglie, il benessere e un'elevata qualità della vita".

Azizi Florence amplia ulteriormente il portafoglio di Azizi Developments negli Emirati Arabi Uniti, integrando i suoi progetti di punta a Dubai, tra cui Burj Azizi e Azizi Venice.

Informazioni su Azizi Developments:

Azizi Developments è una società immobiliare leader con sede a Dubai, rinomata per il suo approccio incentrato sull'edilizia, l'integrazione verticale e l'impegno a favore di qualità, trasparenza e centralità del cliente. Con oltre 45.000 abitazioni consegnate con successo a investitori e utenti finali di oltre 100 nazionalità, Azizi ha consolidato una forte presenza in alcune delle zone residenziali e commerciali più ambite di Dubai.

Attualmente questo sviluppatore immobiliare ha circa 150.000 unità in fase di costruzione, che rappresentano un portafoglio di complessi del valore di diverse decine di miliardi di dollari statunitensi. Il modello di integrazione verticale di Azizi, che comprende progettazione, approvvigionamento, gestione dei lavori e consegna dei progetti, consente un maggiore controllo sulla qualità, sulle tempistiche e sull'esecuzione di tutti i suoi immobili.

Tra i suoi progetti di punta figura il Burj Azizi, destinato a diventare il secondo grattacielo più alto del mondo, oltre a complessi residenziali progettati secondo un piano urbanistico d'insieme quali Azizi Riviera e Azizi Venice a Dubai, nonché Azizi Florence a Sharjah. Il suo portafoglio diversificato comprende inoltre progetti di riferimento a MBR City, Palm Jumeirah, Sheikh Zayed Road, Dubai South e Downtown Jebel Ali.

Guidata da una visione a lungo termine e da un approccio incentrato sull'esecuzione, Azizi Developments continua a contribuire all'evoluzione dello skyline di Dubai, realizzando al contempo destinazioni esclusive per una comunità globale di investitori e utenti finali.

Fonte: AETOSWire

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Abubakar Sadiq Muhammad, Associato - Client Engagement, Cicero & Bernay

abubakar@ciceroandbernay.com





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