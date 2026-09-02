Axelspace Corporation ("Axelspace"), società leader nell'ambito dei microsatelliti, impegnata a portare lo "Space within Your Reach", ha annunciato oggi la sottoscrizione di un nuovo accordo con Airbus Defence and Space, un leader globale dell'osservazione terrestre che include immagini satellitari ottiche e radar, per fornire immagini ottiche a media risoluzione acquisite dal microsatellite per l'osservazione terrestre "GRUS" di Axelspace. Nel quadro di questa partnership strategica, svilupperemo e offriremo soluzioni innovative in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti di lungo termine per l'utilizzo delle immagini satellitari.

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GRUS è la serie di Axelspace di circa 100 microsatelliti per l'osservazione dell Terra della classe di 100 kg. GRUS-1 attualmente è gestito come una costellazione di quattro satelliti, in grado di distribuire immagini ad alta frequenza su una vasta area.

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