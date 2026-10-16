HTEC , una società globale specializzata nella progettazione dei prodotti e nella trasformazione dell'AI, oggi lancia The HTEC AI Value Realization Report 2026, rivelando una nuova sfida emergente tra le organizzazioni che passano oltre la fase sperimentazione dell'intelligenza artificiale: l'investimento sta accelerando più rapidamente della capacità di molte aziende di misurarne, gestirne e realizzarne il valore.

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HTEC, a global product engineering and AI transformation company, today launches The HTEC AI Value Realization Report 2026, revealing a new challenge emerging as organizations move beyond AI experimentation: investment is accelerating faster than many companies’ ability to measure, govern and consistently realize its value.

Lo studio indipendente mostra che il 79% delle organizzazioni ha aumentato l'investimento nell'ultimo anno, incrementando del 31% la media della spesa.

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