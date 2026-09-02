Aukera, la piattaforma paneuropea per l'accumulo a batteria e l'energia rinnovabile supportata da AtlasInvest, Reggeborgh e SFPIM (il fondo sovrano del Belgio), ha annunciato il closing della sua linea di credito strutturata da 460 milioni di euro, di cui EIG, un investitore istituzionele leader nei settori dell'energia globale e delle infrastrutture, è stato l'investitore principale.

Con il finanziamento in atto, Aukera passa alla successiva fase di crescita, integrando capitale, competenze e capacità di fornitura per sviluppare una piattaforma europea importante di infrastrutture energetiche in grado di sviluppare, finanziare, costruire e gestire attività su larga scala.

La linea di credito originale includeva un impegno iniziale di 200 milioni di euro e un'opzione di aumento fino a 250 milioni di euro. La linea di credito modificata converte tale opzione di aumento in una sottoscrizione a impegno fermo di serie 2 da 260 milioni di euro, aumentando il capitale totale impegnato a 460 milioni di euro. Il capitale aggiuntivo promuoverà lo sviluppo continuo del portafoglio di progetti di generazione di energie rinnovabili, accumulo a batteria e infrastrutture energetiche di Aukera nei suoi cinque mercati europei (Belgio, Regno Unito, Germania, Romania e Italia).

Dopo aver ottenuto la linea di credito originale, Aukera ha continuato a dimostrare la propria capacità di generare, finanziare e fornire progetti di infrastrutture energetiche su larga scala in diversi mercati. L'azienda attualmente detiene quasi 1 GW di progetti negli ambiti di costruzione e gestione tra tutti i suoi mercati. In concomitanza a questi traguardi di distribuzione, Aukera continua a promuovere una pipeline di sviluppo da 14 GW di energia rinnovabile e di opportunità di infrastrutture energetiche in Europa.

Catalin Breaban e Pascal Emsens, cofondatori di Aukera, hanno commentato:

"Riteniamo che l'Europa abbia bisogno almeno di quadruplicare la sua capacità di accumulo a batteria per raggiungere l'obiettivo di 200 GW dell'UE entro il 2030. Ciò richiede non solo capitale, ma anche team e piattaforme in grado di distribuire ripetutamente infrastrutture complesse, entro i tempi e i budget previst e in diversi mercati.

Questa linea di credito con EIG fornisce a Aukera la profondità finanziaria per fare esattamente tutto questo. Con quasi 1 GW attualmente nei settori di costruzione o gestione, una pipeline di 14 GW e un team con profonde competenze negli ambiti di sviluppo, finanziamento, consegna, ottimizzazione del fatturato e gestione sofisticata degli asset, prevediamo che Aukera potrà emergere come una delle piattaforme più solide di accumulo a batteria e di energie rinnovabili in Europa. Ci troviamo in un'ottima posizione per continuare a sviluppare l'infrastruttura che supporta il sistema energetico in evoluzione in Europa."

Rob Johnson, Presidente & CIO, EIG Credit Management, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di ampliare la nostra relazione con Aukera tramite questa linea di credito notevolmente ingrandita. Aukera ha sviluppato un portafoglio diversificato in vari mercati europei, supportata da un team esperto con capacità che coprono ambiti quali lo sviluppo di progetti, il finanziamento, la costruzione e le operazioni. Questa transazione dimostra la fiducia di EIG nel team e nella strategia di Aukera, nonché il nostro impegno a fornire soluzioni di capitale flessibile alle piattaforme affermate di infrastrutture energetiche."

I principali consulenti per la transazione sono stati Nomura Greentech (consulente finanziario dell'emittente), A&O Shearman (consulente legale dell'emittente), White & Case (consulente legale dell'investitore), Watson Farley & Williams (due diligence legale), RINA Consulting (due diligence tecnica), Forvis Mazars (modello, aspetti finanziari e fiscali) e Aurora Energy Research (due diligence di mercato).

Informazioni su Aukera Energy

Aukera è una piattaforma paneuropea per le energie rinnovabili guidata da sistemi BESS con sede principale a Bruxelles. Cofondata nel 2021 da Pascal Emsens e Catalin Breaban, Aukera sviluppa, finanza, costruisce e gestisce infrastrutture di accumulo a batteria e di energie rinnovabili in Belgio, Regno Unito, Germania, Romania e Italia.

Aukera possiede quali 1 GW in progetti negli ambiti di costruzione o gestione e una pipeline di sviluppo che supera i 14 GW. L'azienda conta sul supporto di AtlasInvest, Reggeborgh e SFPIM, il fondo sovrano del Belgio, con uffici a Bruxelles, Londra, Edimburgo, Berlino, Roma e Bucarest.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.aukera.energy .

Informazioni su EIG

EIG è un investitore istituzionale leader nei settori energetici e infrastrutturali globali, forte di 27,1 miliardi di dollari di asset in gestione al 30 giugno 2026. EIG è specializzata negli investimenti privati ​​nel settore energetico e nelle infrastrutture correlate a livello globale. Nel corso dei suoi 44 anni di storia, EIG ha investito oltre 55 miliardi di dollari nel settore energetico tramite 425 progetti o società in 44 paesi di sei continenti. Tra i clienti di EIG figurano molti dei principali fondi pensionistici, compagnie assicurative, fondazioni e fondi sovrani di Stati Uniti, Asia ed Europa. EIG ha sede a Washington, DC, e uffici a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EIG all'indirizzo www.eigpartners.com .

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