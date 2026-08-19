ATTENZIONE - ANNULLAMENTO COMUNICATO: non tenere conto del comunicato rilasciato in data 08/06/26, dal titolo NTT DOCOMO BUSINESS e CODELCO, l'azienda statale cilena del rame, danno il via a uno studio e a una prova di concetto per migliorare l'efficienza delle operazioni minerarie di rame in remoto grazie a una rete APN IOWN ®
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