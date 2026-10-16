Ledger™ , il leader globale nell'infrastruttura sicura per la proprietà digitale, oggi ha presentato Ledger Atom™, un dispositivo di sicurezza e privacy che gestisce le tue applicazioni quotidiane, realizzato appositamente per proteggere il tuo denaro, le approvazioni del tuo agente AI e la tua privacy. L'architettura innovativa di Ledger Atom, basata su Android™ open source e su Ledger OS™, il sistema proprietario incentrato sulla sicurezza di Ledger eseguito su un chip con elemento sicuro, ti consente di approvare azioni sensibili in un contesto sicuro utilizzando tutte le tue applicazioni giornaliere su un unico dispositivo.

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Ledger has launched Ledger Atom, a security and privacy device that runs your everyday apps, purpose-built to help protect your money, your AI agent approvals, and your privacy.

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