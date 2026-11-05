LogicMonitor®, la piattaforma assistita dall'AI per l'IT autonoma, e ANS Group, uno dei principali fornitori britannici di tecnologie e di servizi gestiti, oggi ha annunciato i primi risultati dell'implementazione di Edwin AI da parte di ANS, dimostrando come l'intelligenza artificiale stia aiutando a ridefinire i servizi gestiti, riducendo le attività operative di routine e creando più capacità di generare valore proattivo per i clienti.

Fin dall'implementazione di Edwin AI nell'agosto 2026, ANS ha ridotto dell'83% il volume degli avvisi IT, del 45% il volume degli incidenti di osservabilità e del 44% i tempi medi di risoluzione degli incidenti, registrando al contempo un rendimento del 500% sul suo investimento incrementale in Edwin AI.* ANS ha inoltre costantemente mantenuto prestazioni SLA superiori al 97%.

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