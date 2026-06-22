Musica e intelligenza artificiale si incontrano al Reply AI Music Contest per esplorare il rapporto tra AI e live performance. La competizione ideata da Reply e realizzata in collaborazione con il Kappa FuturFestival , uno dei principali festival europei dedicati alla musica elettronica e all’innovazione culturale, annuncia i cinque finalisti selezionati da una giuria internazionale composta da professionisti del mondo musicale e creativo: Agoria, Max Cooper, Fleur Shore, Tini Gessler, Ali Demirel, Albi Scotti, Oliver Bohl e Sarah Grimaldi , una nuova generazione di innovatori che utilizzano tecnologie AI per esplorare nuove forme di integrazione tra suono, arti visive e performance live.

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Finalists announced for the second edition of the Reply AI Music Contest, the international competition exploring the relationship between AI and live performance

La creatività come nuova forma di immaginazione, Imaginatio Nova , è il tema dell’edizione 2026 del contest, che invita a scoprire come l'estro umano si rigeneri attraverso l’incontro con la tecnologia. L’ampia partecipazione registrata testimonia il successo del Reply AI Music Contest : oltre 1.400 candidature provenienti da 45 Paesi e più di 300 performance presentate , con una crescita superiore al 55% rispetto all’edizione precedente.

I cinque progetti selezionati raccontano la varietà di linguaggi che oggi caratterizzano la sperimentazione artistica supportata dall’AI, dalla performance audiovisiva più immersiva alla cultura club contemporanea. Tra i finalisti del Reply AI Music Contest figura Violeta Valcheva (Spagna), artista multimediale con base a Barcellona che sviluppa performance immersive in cui composizione sonora, immagini generate dall’AI e ambienti visivi interattivi si fondono in un unico racconto esperienziale. Accanto a lei, il collettivo spagnolo POLARIS , che porterà sul palco un live show audiovisivo costruito sulla collaborazione tra musicisti, visual artist e performer. Il progetto esplora le potenzialità dell’intelligenza artificiale come strumento creativo condiviso, dando vita a una performance in cui suono e immagine dialogano in tempo reale. L’Italia sarà rappresentata da Ciauru , alias Simone Privitera , DJ e producer che integra strumenti di intelligenza artificiale all’interno di una pratica musicale radicata nella scena elettronica contemporanea. Il suo progetto combina produzione musicale, visual AI generated e influenze culturali eterogenee, trasformando il live set in un’esperienza multisensoriale. Dagli Stati Uniti arriva Yichu Li (New York), artista e innovatrice creativa che utilizza l’AI per sviluppare nuove forme di espressione audiovisiva. La sua ricerca si muove tra arte digitale, design computazionale e sperimentazione musicale, proponendo una riflessione sul ruolo delle tecnologie generative nella creazione contemporanea. Completa la selezione PARAFRAME & Avis Vox , duo internazionale con base a Francoforte che unisce melodic techno, performance vocale e visual design; la loro proposta esplora nuove modalità di interazione tra artista e macchina, creando ambienti audiovisivi immersivi in cui musica, immagine e AI convergono in una narrazione unica.

Questa selezione è il risultato di un progetto che conferma il progressivo interesse verso un nuovo ecosistema multidisciplinare che connette la musica e l’intelligenza artificiale. I cinque finalisti si esibiranno con i propri live set sul Nova Stage powered by Reply (attivo fino alla conclusione del Kappa FuturFestival) venerdì 3 e sabato 4 luglio. Al termine delle performance, la giuria proclamerà il vincitore del contest.

“Vedo l’AI come un’Intelligenza Alternativa. Il suo scopo non è imitare ciò che i musicisti sanno già fare, ma rendere possibile ciò che senza di essa sarebbe impossibile. L’obiettivo è improvvisare insieme all’AI e provare nel creare con essa lo stesso piacere che si prova utilizzando qualsiasi altro strumento o mezzo espressivo tradizionale” , commenta Agoria .

“Quello che m i ha colpito nelle proposte ricevute per questa seconda edizione dell’AI Music Contest è la diversità degli approcci creativi.” commenta Filippo Rizzante Chief Technology Officer Reply . “I finalisti non utilizzano l'intelligenza artificiale come un semplice strumento tecnico, ma come un nuovo mezzo espressivo per esplorare territori artistici differenti. Dai live audiovisivi immersivi alle sperimentazioni tra suono, immagine e interazione, emerge una generazione di artisti che sta contribuendo a ridefinire il concetto stesso di performance. È entusiasmante vedere come l'AI possa amplificare l'immaginazione umana, aprendo possibilità creative che fino a pochi anni fa non esistevano" .

L’AI Music Contest fa parte del programma Reply Challenges , un programma di competizioni tecnologiche e creative che testimonia l’impegno profuso da Reply nello sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi, la community di Reply Challenges conta più di 250.000 partecipanti in tutto il mondo.

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