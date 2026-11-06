Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (“Angel”) http://www.angelaligner.com , un leader globale nel settore degli allineatori invisibili, oggi ha annunciato che Marco Gadola è entrato in Angel come Senior Advisor. In questo ruolo, Marco fornirà consulenza al CdA e ai vertici dell'azienda sulla cultura, sulla strategia e sulla governance.

Marco, che ha ricoperto vari incarichi di dirigenza, è famoso come ex AD di Straumann Group, un'azienda globale specializzata in dispositivi medici nel settore dell'odontoiatria.

Marco ha dichiarato di essere entusiasta del suo ingresso in Angel. “Seguo Angel da 10 anni e ho visto come si è evoluta”, ha dichiarato, “È cresciuta da leader regionale nelle soluzioni cliniche innovative e nei prodotti di alta qualità, a un'organizzazione mondiale scelta da specialisti nel settore dell'ortodonzia, con un programma di prodotti innovativi di tutto rispetto”.

Fox Hu, AD di Angel, ha dichiarato: “Angel possiede solide competenze di base, ma dobbiamo continuare a migliorare per fornire agli ortodontisti un servizio ancora migliore. Accogliamo Marco come un sostenitore per i nostri clienti e i nostri dipendenti in tutto il mondo e per aiutarci a costruire una straordinaria organizzazione globale con una grande cultura. Questa nomina è un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita entusiasmante”.

Per saperne di più, visitare www.angelaligner.com .

Informazioni su Angelalign Technology Inc.

Fondata nel 2003 e quotata in borsa dal 2021, Angelalign Technology Inc. offre soluzioni di allineatori trasparenti ai professionisti del settore clinico e ai pazienti in più di 60 Paesi. Avendo superato due milioni di casi cumulativi e una capitalizzazione di mercato di circa 2 miliardi di dollari, l'azienda punta all'innovazione clinica e al supporto professionale per aiutare gli esperti a ottenere risultati straordinari. Per saperne di più, visitare il sito dell'azienda, angelaligner.com.

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Angelalign Technology Inc.

sue.kolb@angelaligner.com





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