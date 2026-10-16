Andersen Global amplia le proprie competenze in materia fiscale per i clienti privati siglando un accordo di collaborazione con KTA Tax, uno studio fiscale con sede a Dublino che da quasi trent’anni offre consulenza a privati e famiglie.

Fin dal 1997 clienti privati e le loro famiglie si rivolgono a KTA Tax, che riunisce l’approccio personalizzato di uno studio professionale boutique e una profonda conoscenza tecnica della normativa fiscale irlandese. I suoi servizi rispondono a una vasta gamma di esigenze – pianificazione fiscale e transazioni, pianificazione patrimoniale, investimenti e pensioni, questioni transfrontaliere, interventi dell’agenzia delle entrate, tassazione del lavoro dipendente e adempimenti fiscali personali annuali.

“Il nostro focus è da sempre su un unico obiettivo: fornire una consulenza fiscale chiara e accurata, che rispecchi le specifiche esigenze dei nostri clienti e delle loro famiglie”, spiega Lisa Cantillon, amministratrice delegata KTA Tax. “La collaborazione con Andersen Global rappresenta un’iniziativa importante per KTA Tax, offrendoci l’opportunità di appoggiarci a tale base mentre estendiamo le risorse a disposizione dei clienti che si rivolgono a noi”.

“La consulenza per i clienti privati richiede una comprensione che va oltre la singola questione fiscale; necessita infatti di un’attenta considerazione degli aspetti commerciali, familiari, di investimento e transfrontalieri legati a ciascuna decisione”, aggiunge Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen. “KTA Tax porta questo approccio nella nostra collaborazione, aggiungendo quasi trent’anni di esperienza nella consulenza a privati e famiglie in Irlanda”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti e legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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