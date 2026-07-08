Andersen Global rafforza la propria presenza in Turchia con lo studio affiliato Abcoo Law Firm, potenziando la piattaforma esistente dell'organizzazione nel paese con l'aggiunta di capacità giuridiche.

Fondata nel 2014, Abcoo offre consulenza a clienti locali e internazionali tramite un ampio ventaglio di servizi legali, con esperienza in ambito aziendale e di fusioni e acquisizioni, immobiliare ed edile, di risoluzione delle controversie, diritto del lavoro, conformità normativa, diritto bancario e finanziario, diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale. Lo studio è stato riconosciuto ripetutamente come uno dei migliori e più autorevoli studi legali da riviste internazionali, tra cui The Legal 500 . Abcoo sostiene organizzazioni operanti in un ampio ventaglio di settori, tra cui quello immobiliare ed edile, del commercio, tessile, cosmetico, dell'automotive, logistico, delle sostanze chimiche, di IT, energia, salute, produzione e servizi finanziari, offrendo una guida legale strategica e soluzioni orientate agli aspetti commerciali.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di comprendere gli obiettivi di ciascun cliente e fornire soluzioni legali concrete e orientate al mercato, che favoriscano il successo a lungo termine”, hanno affermato i soci senior di Abcoo. “La collaborazione con Andersen Global ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra presenza internazionale, continuando al contempo a offrire un servizio reattivo e orientato alle soluzioni in contesti giuridici e normativi sempre più complessi”.

"Abcoo vanta una notevole esperienza in un’ampia gamma di questioni legali e commerciali che rivestono un’importanza sempre maggiore per le imprese che operano a livello internazionale," ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "La loro aggiunta migliora la nostra capacità di offrire assistenza a clienti nel paese e nelle regioni adiacenti grazie a servizi legali coordinati radicati nella profonda conoscenza locale."

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti e legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 dalla società membro statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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