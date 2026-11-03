Andersen Consulting promuove le proprie capacità di trasformazione aziendale grazie a un accordo di collaborazione con Bakia Consulting, azienda specializzata nella trasformazione della funzione finanziaria.

Con sede a Parigi e uffici a Singapore e Hong Kong, Bakia Consulting ha aiutato grandi aziende e istituti finanziari a riprogettare le proprie funzioni finanziarie, mirando a modelli operativi, strutture organizzative, processi e sistemi digitali. L'azienda integra gestione dei progetti e la gestione del cambiamento, lavorando a fianco dei clienti per sviluppare soluzioni e sostenere il cambiamento. Bakia Consulting offre inoltre consulenza su modelli di gestione finanziaria e non finanziaria, ottimizzazione dei processi e strumenti digitali.

“Alle funzioni finanziarie viene chiesto di fornire analisi migliori, operare in modo più efficiente e adattarsi alle esigenze aziendali che cambiano, spesso simultaneamente”, ha dichiarato Romain Dubuisson, socio di Bakia Consulting. “Collaboriamo da vicino con i clienti per sviluppare soluzioni che riflettano le loro realtà operative, unendo pratiche di mercato consolidate e una comprensione delle persone e dei processi coinvolti. Tramite la nostra collaborazione con Andersen Consulting, possiamo portare questo modo di lavorare a una gamma più ampia di organizzazioni”.

“Il successo di una trasformazione aziendale non dipende solo dall'introduzione di nuova tecnologia; le organizzazioni devono anche ripensare i processi, le responsabilità e le modalità di collaborazione a livello di squadra”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e AD di Andersen. “Bakia Consulting apporta una comprensione mirata dei cambiamenti operativi e digitali in grado di aiutare i team finanziari a soddisfare le esigenze aziendali, integrando le capacità di Andersen Consulting in ambito di trasformazione aziendale”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

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