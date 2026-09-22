Amazfit, un marchio principale globale di dispositivi smart indossabili di proprietà di Zepp Health, oggi ha annunciato T-Rex Dual Solar , uno smartwatch premium per le spedizioni, creato per le esplorazioni a lunga distanza per più giorni. Il lancio è previsto per l'equinozio d'autunno, un giorno definito dall'equilibrio di luce e oscurità. Il T-Rex Dual Solar è il primo smartwatch AMOLED al mondo dotato di sistema di ricarica solare sui due lati: l'energia solare viene catturata attraverso il quadrante o un fondello innovativo in vetroceramica.

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The Amazfit T-Rex Dual Solar is the world’s first AMOLED smartwatch featuring a dual-sided solar charging system, combining solar collection either through the display or through an innovative glass ceramic back plate.

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