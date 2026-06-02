AIM oggi ha annunciato la nomina a Partner dell'esperto di lunga data di catene di approvvigionamento farmaceutico Thomas Ebel, a partire dal 15 giugno. Ebel porta oltre 25 anni di esperienza nella consulenza sulle catene di approvvigionamento presso aziende leader nel settore, come CAMELOT, McKinsey e Accenture, e ancorerà un'iniziativa più ampia per ampliare le capacità della catena di fornitura completa di AIM.

Secondo Richard de Bakker, Amministratore di diritto e fondatore di AIM, l'azienda sta ampliando notevolmente le sue capacità attorno alle esigenze della catena di approvvigionamento “end-to-end”. “AIM è ben nota come un'azienda leader nello sviluppo delle catena di fornitura per il lancio e l'ottimizzazione di catene di fornitura esistenti, per aiutare i clienti a far arrivare i loro prodotti finiti ai pazienti”, ha dichiarato de Bakker.

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Craig Dunkley

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