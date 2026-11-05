AiDEN Auto, un pioniere nelle soluzioni software per veicoli connessi, ha collaborato con Volvo Trucks per integrare la gestione della conformità normativa di RO e-Trans direttamente nel sistema di infotainment di bordo del camion e nel portale di back-office Volvo Connect. Resa disponibile attraverso la suite di servizi digitali di Volvo Trucks e l'ecosistema Volvo Connect, questa innovativa applicazione consente a conducenti e gestori delle flotte di monitorare e mantenere la conformità in tempo reale con le normative nazionali obbligatorie e-Transport della Romania, senza lasciare la cabina e senza dover fare affidamento su dispositivi mobili secondari.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261104687914/it/

AiDEN Auto, a pioneer in connected vehicle software solutions, has partnered with Volvo Trucks to integrate RO e-Trans regulatory compliance management directly into the truck's in-cab infotainment system and the Volvo Connect back-office portal. Made available through Volvo Trucks' suite of digital services and Volvo Connect ecosystem, this innovative application allows drivers and fleet managers to monitor and maintain compliance with Romania's mandatory national e-Transport regulations in real time—without leaving the cab or relying on secondary mobile devices.

AiDEN Auto è la prima azienda sul mercato a offrire questo livello di integrazione di infotainment per la conformità alle normative per il trasporto elettrico, creando un percorso senza intoppi per i clienti Volvo Trucks che consenta loro di soddisfare i complessi requisiti fiscali e di trasporto regionali direttamente tramite l'ecosistema del camion.

"Il nostro obiettivo è sempre stato rendere la tecnologia connessa dei veicoli più efficiente per le persone che la usano ogni giorno", ha dichiarato Niclas Gyllenram, CEO di AiDEN Auto . "Con il sistema RO e-Trans, stiamo sfruttando quello che abbiamo già ottenuto con il sistema SENT GEO in Polonia, dimostrando con che velocità la nostra piattafroma può adeguarsi ai nuovi requisiti normativi in diversi mercati. Anziché chiedere ai conducenti e agli operatori di flotte di gestire un altro dispositivo o sistema, stiamo integrando la conformità direttamente negli strumenti già in uso. La nostra collaborazione continua con Volvo Trucks dimostra in che modo il software può semplificare sfide complesse, ridurre i carichi amministrativi e offrire un valore reale alle flotte in tutta Europa."

“RO e-Trans dimostra in che modo la collaborazione con i partner può ampliare il ventaglio di servizi disponibili tramite Volvo Connect. Rendendo accessibili le informazioni normative tramite gli strumenti già in uso da parte di autisti e gestori delle flotte, possiamo contribuire a semplificare la conformità e sostenere in modo efficiente le operazioni di ogni giorno per i nostri clienti", ha dichiarato Annelie Norhav, Services Partnership Manager presso Volvo Trucks.

Miglioramento della sicurezza dei conducenti e semplicità operativa

Per ottemperare alle normative romene, i dati relativi al trasporto merci devono essere trasmessi al sistema dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale (ANAF SPV). Gli amministratori delle flotte possono continuare a utilizzare i propri sistemi e strumenti di workflow attuali per l’invio dei dati. Una volta elaborati, i Codici Unici di Trasporto (UIT) generati si sincronizzano automaticamente con il display centrale del veicolo, eliminando così le difficoltà operative legate alla trasmissione manuale dei codici agli autisti tramite stampe cartacee o messaggi di testo, che rischiano di andare persi durante il trasporto.

Inoltre, RO e-Trans gestisce automaticamente la trasmissione in tempo reale dei dati di localizzazione, come previsto dalla normativa, utilizzando il modem integrato di fabbrica nel camion. I conducenti possono verificare i codici UIT attivi e monitorare lo stato delle segnalazioni direttamente sul display laterale, riducendo così le distrazioni alla guida ed eliminando la necessità di dispositivi mobili secondari o hardware aggiuntivo in cabina.

Ampliamento dell'ecosistema di Volvo Connect

Il lancio del sistema RO e-Trans è un ulteriore esempio di come Volvo Trucks e AiDEN Auto possono integrare i loro punti di forza per offrire servizi pratici e innovativi per il settore dei trasporti. Mediante la gestione di sfide operative specifiche, la soluzione aiuta i clienti a risparmiare tempo, mantenere la conformità e gestire la loro attività in modo più efficiente.

Il servizio è disponibile sui camion Volvo dotati del display laterale più recente (modelli dal 2021 in poi). Il lancio iniziale è offerto ai clienti di Volvo Trucks in Romania e nella Repubblica Ceca, con un'espansione più ampia prevista nella regione europea. Gli operatori di flotte e i gestori dei trasporto interessati al servizio possono inviare le loro richieste direttamente ai rivenditori locali tramite il Volvo Trucks Dealer Locator .

Per ulteriori informazioni su AiDEN Auto, visitare il sito www.aidenauto.com .

Informazioni su AiDEN Auto

AiDEN Auto è un'azienda di software per veicoli connessi che offre servizi di mobilità essenziali, tra cui applicazioni relative a pedaggi, parcheggi, rifornimento, conformità e flotte, direttamente sugli schermi di infotainmente dei veicoli. Creata per Android Automotive, AiDEN aiuta OEM, flotte e fornitori di servizi ad accelerare l'introduzione sul mercato di nuovi servizi all'interno del veicoli. AiDEN consente ai produttori di automobili e alle flotte di connettere gli autisti con i servizi di cui hanno bisogno, mantenento i proprietari dei veicoli in controllo dei dati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.aidenauto.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261104687914/it/

Contatto per i media

Angela Simoes

angela@aidenauto.com

415-302-2934





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire