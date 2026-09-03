Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), società leader di consulenza e servizi tecnologici gestiti dall'IA, ha rinnovato il suo contratto di lungo corso per i servizi per il posto di lavoro digitale con ABB, un leader tecnologico globale nel settore dell'elettrificazione e dell'automazione. Forte di una solida relazione pluriennale, Wipro continuerà a fornire servizi per il posto di lavoro digitale end-to-end e abilitati all'IA per le operazioni globali di ABB, migliorando ulteriormente l'esperienza dei dipendenti tramite l'automazione avanzata, le capacità di servizio gestite dall'IA e iniziative di modernizzazione del posto di lavoro.

Gestito da Wipro Intelligence™ , la suite unificata di piattaforme IA, soluzioni e offerte trasformative, questo impegno modernizzerà il posto di lavoro digitale di ABB con capacità basate sull'IA e orientate all'esperienza, fornite tramite le offerte AI Live Workspace™ e i servizi del posto di lavoro digitale di Wipro e rese operative tramite WINGS, la piattaforma di consegna gestita dall'IA di Wipro per le operazioni.

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