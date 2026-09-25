Abacus Global Management, Inc. (“Abacus” o la “Società”) (NYSE: ABX), una società di servizi finanziari specializzata nella gestione di asset alternativi, con particolare attenzione ai beni basati sulla longevità e la pianificazione finanziaria personalizzata, oggi ha annunciato la chiusura di una cartolarizzazione a doppia tranche garantita da un portafoglio diversificato di polizze di assicurazione sulla vita. Il valore complessivo della struttura è stato stimato a oltre 400 milioni di dollari, comprese le obbligazioni di Classe A e Classe B e l'interesse residuo.

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