L’Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) ha portato a termine la prima gara tra più monoposto autonome mai disputata in Europa, sul Circuito di Imola in Italia, il 5 settembre 2026, nell’ambito dell’ACI Racing Weekend. Kinetiz (EAU) ha vinto la prima gara internazionale della competizione, al termine di 12 giri su uno dei circuiti tecnicamente più impegnativi del motorsport mondiale.

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A2RL Sets New International Benchmark with Europe’s First Five-Car Autonomous Race (Photo: AETOSWire)

Organizzata da ASPIRE, divisione dell’Advanced Technology Research Council (ATRC) di Abu Dhabi dedicata alle grandi sfide dell’innovazione, A2RL riunisce i principali attori dell’ecosistema della mobilità autonoma di Abu Dhabi, sotto la supervisione strategica dello Smart and Autonomous Systems Council (SASC). A2RL si è evoluta da puro challenge tecnologico per l’IA in condizioni di gara estreme a vero e proprio campionato. Dopo due stagioni allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, Imola ha segnato l’inizio del percorso internazionale della League e un ulteriore passo verso l’obiettivo di diventare il primo campionato internazionale al mondo per monoposto da corsa completamente autonome.

La gara ha visto sfidarsi cinque monoposte da corsa completamente autonome: Kinetiz (EAU), la vincitrice, seguita da Constructor Racing (Germania) al secondo posto, PoliMOVE (Italia) al terzo, Unimore (Italia) al quarto e TUM (Germania), campione nel 2024 e nel 2025, al quinto posto. Ogni team ha gareggiato con la stessa autovettura EAV-25, mentre la competizione in termini di prestazioni è dipesa dal software di guida, responsabile di percezione, pianificazione, controllo e processo decisionale in tempo reale.

Un problema tecnico durante il giro di formazione ha interrotto la serie di vittorie di TUM, campione A2RL per due edizioni consecutive, costringendo la monoposto a rientrare nella pit lane prima della partenza lanciata.

Unimore, partita dalla pole position e leader della gara, ha fatto segnare il giro più veloce in 1 minuto e 40 secondi, prima di riscontrare un problema tecnico che ha causato l’improvviso arresto della monoposto. PoliMOVE, che la tallonava da vicino in un serrato duello fin dalle prime fasi della gara e che ha fatto registrare la velocità massima della corsa pari a 252,3 km/h, non è riuscita a evitare l’impatto con la monoposto di Unimore, finendo per tamponarla. L’incidente ha posto bruscamente fine alla gara di entrambi i team. Kinetiz ha così conquistato la testa della corsa, posizione che ha mantenuto fino alla bandiera a scacchi.

H.E. Faisal Al Bannai, Segretario Generale dell’Advanced Technology Research Council, ha dichiarato: “ A2RL riflette l’approccio di Abu Dhabi alle tecnologie avanzate: definire una sfida ambiziosa, riunire le menti migliori e creare le condizioni per accelerare il progresso. Imola ha messo alla prova questo approccio, con cinque monoposto autonome chiamate ad affrontare l’incertezza e la pressione di una gara reale. Vedere Kinetiz conquistare la vittoria segna un momento importante per gli Emirati Arabi Uniti, mentre il valore più significativo risiede in ciò che la gara ha rivelato in termini di affidabilità, resilienza e processo decisionale in tempo reale. Questi insegnamenti contribuiranno a far progredire i sistemi autonomi ben oltre il mondo delle corse .”

Stephane Timpano, CEO di ASPIRE, ha dichiarato : “ Congratulazioni al team Kinetiz degli EAU per una vittoria pienamente meritata. Imola ha innalzato il livello della sfida, chiedendo ai sistemi autonomi di gareggiare ruota a ruota in un ambiente completamente diverso e generando dati preziosi per accelerare la prossima fase di ricerca e sviluppo. Ciò che abbiamo visto qui ci offre un nuovo parametro per misurare le prestazioni e la capacità di adattamento di questi sistemi sotto pressione .”

Un vero banco di prova per la competizione autonoma

Caratterizzato da variazioni altimetriche, traiettorie strette, vie di fuga limitate e zone di sorpasso difficili, Imola ha messo alla prova la capacità dei sistemi autonomi di gestire aderenza, traffico, posizionamento e sorpassi sotto pressione costante. La gara ha richiesto all’IA di reagire continuamente agli altri concorrenti, decidendo quando attaccare, quando difendersi e come adattare la traiettoria pianificata con l’evolversi della corsa.

Omar Hanif Alqassim, Team Principal di Kinetiz, ha dichiarato: “Per tutti noi di Kinetiz, vincere la prima gara internazionale di A2RL, e soprattutto, rappresentare gli EAU su un palcoscenico internazionale è un motivo di grande orgoglio. Il team ha lavorato duramente per raggiungere questo risultato e vedere tutti questi sforzi tradursi in una vittoria lo rende ancora più speciale. È stata una gara fantastica e organizzata egregiamente da ASPIRE, che ha creato una solida piattaforma per mostrare i progressi che gli EAU stanno compiendo nel campo delle tecnologie autonome. Siamo orgogliosi di portare a casa questa vittoria e di contribuire a rappresentare l’ambizione e le capacità degli EAU sulla scena globale.”

La strada verso Imola

In vista della gara, i team si sono preparati attraverso un’intensa fase di test in pista durata appena dieci giorni, svoltasi in condizioni variabili che hanno incluso pioggia e, in un’occasione, persino grandine. Il nuovo kit per il bagnato ha consentito a tutti e cinque i team di scendere in pista, completando complessivamente 38 giri.

Per integrare i test in pista e offrire ai team l’opportunità di perfezionare il proprio codice, in questa stagione è tornato il Sim Sprint di A2RL, che utilizza “digital twins” dei circuiti di Yas Marina, A2RL Autodrome, Suzuka e Imola per sviluppare e validare i propri algoritmi.

Alessandro Tucci, Executive Director, House of Grand Challenges di ASPIRE, ha dichiarato: “ Le prestazioni dei team durante la gara sono il risultato di una strategia di sviluppo ben definita, costruita su oltre 5.000 ore di test in simulazione e attività di gara nel 2025. Gareggiare a Imola è stato un passo fondamentale nell’evoluzione di A2RL e siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dai team e dall’organizzazione. Mettere alla prova questa preparazione su un circuito come Imola ci permette di continuare a innalzare il livello competitivo di A2RL .”

I prossimi passi per A2RL

Nel complesso, l’ACI Racing Weekend di Imola ha richiamato oltre 9.000 persone. Sabato ha registrato la maggiore affluenza dell’intero fine settimana, trainata in larga parte dall’evento A2RL, che ha attirato un folto pubblico per assistere alla prima gara europea di sempre tra più monoposto autonome, disputata su uno dei circuiti più complessi al mondo.

A2RL tornerà allo Yas Marina Circuit per la sua prossima gara. Sede di A2RL sin dal suo lancio nel 2024, rimane il circuito di riferimento per la continua evoluzione del campionato.

Testare i sistemi autonomi su circuiti con configurazioni e caratteristiche di gara sostanzialmente diverse consente di valutarne con maggiore precisione la capacità di adattamento, rafforzando al contempo il ruolo di A2RL come piattaforma di sperimentazione per le tecnologie autonome e consolidando la posizione di Abu Dhabi come polo di riferimento per l’IA applicata e l’innovazione nei sistemi autonomi.

La serie 2026 è resa possibile grazie al supporto di SteerAI, insieme ai leading partner AD Ports e Du Infra; agli official partner AWS, Abu Dhabi Mobility e Abu Dhabi Gaming; agli official supporter HP e Castore; e ai technical partner PACETEQ e Live in Five.

Guarda la gara qui: https://www.youtube.com/watch?v=VSdCF_yR3L4

*Source: AETOSWire

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