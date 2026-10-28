1GLOBAL, un pioniere nelle soluzioni globali di telecomunicazioni, oggi ha annunciato una nuova collaborazione con l'operatore di telefonia mobile a zero impatto climatico WEtell per portare connettività in viaggio sostenibile e basata sull'app ai suoi clienti in tutto il mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028214378/it/

The partnership integrates 1GLOBAL's eSIM infrastructure into WEtell's digital platform, delivering sustainable global travel connectivity to WEtell customers.

The partnership integrates 1GLOBAL's eSIM infrastructure into WEtell's digital platform, delivering sustainable global travel connectivity to WEtell customers.

WEtell, fondata a Freiburg nel 2019, è incentrata sulla comunicazioni mobile sostenibile, con un ethos di promuovere il consumo ecologicamente responsabile e integrare i valori ambientali e sociali nei propri servizi mobili. Quando gli utenti di WEtell si collegano a internet o effettuano chiamate, la loro impronta tipica di CO₂ viene calcolata sul momento e compensata da WEtell per garantire la neutralità climatica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per 1GLOBAL
1GLOBAL - E-mail per le comunicazioni: press@1global.com
www.1global.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire