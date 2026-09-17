TRENTO. Incidente questa mattina, poco dopo le 8.30, lungo la strada del Bus de Vela, in direzione Trento. Un’automobile, per cause ancora da chiarire, è uscita autonomamente dalla propria traiettoria e ha urtato le barriere a bordo strada, finendo poi per girarsi.

Il conducente, fortunatamente, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Cadine e Sopramonte, insieme ai sanitari per le verifiche del caso.

L’incidente ha provocato qualche rallentamento al traffico, particolarmente intenso a quell’ora per gli spostamenti verso la città. La situazione viabilistica è stata però risolta in poco tempo, con il transito tornato progressivamente alla normalità.