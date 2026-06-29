TRENTO. Il Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria ha approvato il nuovo Bando di concorso 2026-2027 per l'accesso ai benefici del diritto allo studio. Il documento, già disponibile sul sito dell'Ente, offre una panoramica completa su opportunità, scadenze e requisiti per chi sceglie il Trentino come sede del proprio percorso accademico.

“Le nostre principali linee di intervento si muovono su tre assi fondamentali - ha dichiarato Gianni Voltolini, direttore di Opera Universitaria: le borse di studio, con importi che variano da 1.445,08 euro a 8.605,34 euro; i posti alloggio, con 340 nuove assegnazioni nelle diverse strutture dell’Ente a Trento e Rovereto e l'esonero dalle tasse universitarie."

“Sul fronte della disponibilità alloggiativa — spiega il Direttore — prosegue l’impegno dell’Ente nel potenziare l’offerta per le studentesse e gli studenti che desiderano studiare e vivere nel nostro territorio. Ai circa 80 nuovi posti già previsti grazie alle opportunità del DM 481, che ci ha permesso di stipulare importanti convenzioni con soggetti privati, si aggiungeranno presto altri 50 posti nel complesso di Santa Margherita, di prossima apertura."

La platea dei potenziali beneficiari comprende gli iscritti di Università degli Studi di Trento (UniTn), Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti”, Trentino Art Academy (Istituto di Alta Formazione Artistica) e Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Trento (SSML).

Per accedere ai benefici, i candidati dovranno dimostrare il possesso di due requisiti: la condizione economica (ISEE entro i 26.000 euro e ISPE entro i 52.000 euro) ed il merito, ossia il conseguimento dei crediti formativi (CFU) previsti per il proprio corso di laurea.

Anche per quest'anno, confermate le maggiorazioni sulle borse di studio già introdotte in passato:

+15% per gli studenti in condizioni economiche di maggiore svantaggio;

Fino al +40% per gli studenti con disabilità;

+20% per le studentesse iscritte ai corsi di laurea nelle discipline STEM;

+20% per chi è iscritto a un doppio corso di studi.

Viene inoltre garantito l’accesso prioritario agli alloggi per i "care leavers" (ragazzi che vivono fuori dalla famiglia di origine a seguito di un provvedimento giudiziario). All'interno del testo sono dettagliate tutte le casistiche specifiche: agevolazioni per studenti in sede, fuori sede e pendolari, mobilità ed esperienze di studio all’estero, trasferimenti e rinunce.

Per andare incontro alle esigenze degli studenti, Opera ha predisposto anche quest'anno il "Bando in pillole": una guida sintetica, chiara e di facile consultazione. Inoltre, grazie a una veste grafica inclusiva e semplificata, i contenuti del bando sono davvero alla portata di tutti.