Ferdi C lancia "Verrà l'estate libera" con la featuring di Riccardo Zanetti

Nuovo singolo per il musicista trentino Ferdi C che propone il brano "Verrà l'estate libera" accompagnato da un videoclip ad anticipare il suo nuovo disco annunciato per la fine del 2020.

La canzone è un brano con sonorità estive ed esplicitamente dance mentre il testo come ci racconta Ferdi C nome d'arte di Ferdinando Corazzin: <Può avere due versioni di letture, da una parte la liberazione dal periodo che abbiamo passato nei mesi scorsi e dall'altra la liberazione da un triangolo amoroso, come ce ne sono tanti, diventato col tempo sempre più difficile da mantenere sempre vissuto nascosto nei luoghi e nelle bugie..,il mio è un omaggio lirico al straordinario pezzo di Fossati "pensiero stupendo">.