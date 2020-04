Canzoni da quarantena: i Cartoons Mix nelle spire di Jeeg Robot

La passione per le colonne sonore dei cartoni animati non si fermano neanche in questi giorni di quarantena. Ne è gustosa testimonianza la cover di "Jeeg Robot" proposta dalla band trentina dei Cartoons Mix.

Una versione quella della sigla legata al superobottone nipponico creata in remoto dalle vocalist Federica, Martina e Susanna, accompagnate da Fabrizio e Angelo, chitarre, Andrea, basso, Dario, tastiera e theremin e Pietro suonatore di cajon con tanto di mascherone in stile Anakin Skywalker ovvero il malefico Dart Fener di Guerre stellari.