Dopo aver spezzato con il singolo Taxi Call un silenzio che durava dal 2021 i To You Mom hanno lanciato nell’ultimo scorcio dello scorso anno il brano Calling You Name. I due musicisti trentini Luca Lorenzi e Massimiliano Santoni con Calling Your Name puntano su un brano dal sapore più pop e dal piglio catchy.



Come raccontano i To You Mom: “Da alcuni anni ormai - dopo la collaborazione con Ghost Records - lavoriamo in totale autoproduzione e pubblichiamo in autonomia solo quando sentiamo di voler condividere qualcosa che nasce dal profondo e in primis smuove qualcosa di forte in noi” .



Oggi Luca e Max si lasciamo trascinare dall'evoluzione delle cose e dagli elementi man a mano che le composizioni nascono. Così è stato anche per Calling You Name che ha chiamato l'inserimento di una cassa fissa, di vari elementi ritmici e pure di un ipnotico giro di basso, solo in una fase successiva alla composizione della linea melodica e alle prime bozze di registrazione voci.