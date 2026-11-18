In questi giorni in molti si sono fatti una domanda: ha senso parlare di “guerra” davanti a una bizzarra mail mandata a una serie di indirizzi di dominio pubblico che parla dello stato immaginario del Misoginistan e che, come effetto principale, ha avuto il far evacuare qualche centinaio di scuole in tutta Italia? È vero, si è parlato per lo più in termini di ansia o panico, al massimo ci si è spinti a ipotizzare l’opera di forze straniere che vogliono “seminare il terrore”, e quantomeno nessuno si è sognato di paragonare questa versione “ibrida” vissuta in Italia alle guerre in cui, in diverse parti del mondo, le scuole non le fanno evacuare ma le bombardano; la questione tuttavia resta aperta. E allora, lasciando da parte le guerre che uccidono i civili e radono al suolo le città, proviamo a ricordare attraverso il cinema quale ansia, panico e terrore si vivessero nel mondo quando la guerra era fredda e non ibrida.

Cominciamo dal film più potente che ci venga in mente: Peter Watkins, 1966, The War Game.

Il documentario esplorava l’ipotesi di un attacco nucleare alla Gran Bretagna e le conseguenze che avrebbe avuto. Prodotto dalla BBC, non fu trasmesso dalla rete televisiva perché giudicato eccessivamente scioccante. Solo vent’anni dopo, nell’85, arrivò in televisione, quando il tema era ancora decisamente attuale, se è vero che l’anno prima, con un’operazione simile, Mick Jackson aveva raccontato in Threads gli effetti (anche in termini sociopolitici) di un’ipotetica bomba atomica sganciata su Sheffield.

Ma quanto era plausibile una guerra mondiale combattuta con le armi atomiche negli anni che vanno dalla fine della seconda guerra mondiale al crollo dell’Unione Sovietica? Era decisamente plausibile. E lo è diventato soprattutto dopo la doppia crisi di Cuba: il goffo tentativo di golpe da parte degli Stati Uniti nel ’61 e la minaccia da parte dell’Unione Sovietica di installare sull’isola delle testate nucleari nel ’62.

Ma più che immaginare una scelta politica consapevole nello scatenare l’apocalisse, il cinema si è concentrato sul fatto, abbastanza incontestabile, che si stesse giocando col fuoco. Non è un caso se nel 1964, poco dopo la crisi di Cuba, escono due film che ipotizzano un “incidente” nucleare fra le due superpotenze. In Doctor Strangelove/Il Dottor Stranamore, celeberrima opera satirica di Stanley Kubrick, è una concatenazione di follia umana, burocrazia militare e surreale (ma realistica) diplomazia della deterrenza a portare a uno scontro che nessuno vuole ma a cui tutti finiscono per dover prendere parte. In Fail Safe/A prova di errore, di Sidney Lumet, è invece un problema tecnico a portare il mondo a un passo dalla distruzione atomica.

Naturalmente, paragonando la minaccia dell’apocalisse nucleare alla recente azione via email a nome di Michail Andropov, non si vuole sminuire del tutto i rischi che oggi effettivamente stiamo correndo. Ed è curioso che proprio due film pienamente inseriti nell’atmosfera greve della Guerra Fredda ce lo dimostrino.

Nel film di Joseph Sargent del 1970, Colossus: The Forbin Project, si ipotizza che il controllo delle testate nucleari venga delegata a due super-computer, progettati in parallelo da americani e russi. Quando i due computer si collegano e cominciano a dialogare fra loro, i leader dei due blocchi perdono il controllo del proprio arsenale e di fatto vedono compromessa la base fondante della rispettiva politica della deterrenza nucleare: i computer, alleatisi, minacciano di scatenare l’inferno atomico qualora non si obbedisca alle loro richieste. In tempi di forte allarme sulla capacità umana di controllo dell’I.A., non uno scenario così fantascientifico come sembrava cinquant’anni fa.

Ancora più attuale, in settimane in cui si parla molto (non sempre a proposito) di hacker è l’esempio di WarGames/Giochi di guerra di John Bedham, del 1983, in cui un ragazzino, convinto di aver solo hackerato un videogioco, scatena un attacco nucleare contro gli Stati Uniti, sfiorando l’esito che viene invece raccontato in un altro film che, nello stesso anno, colpirà profondamente l’opinione pubblica americana: The Day After/Il giorno dopo di Nicholas Meyer

Insomma, detto che di testate nucleari sono ancora pieni gli hangar degli eserciti di diverse nazioni (e ne abbiamo un centinaio molto vicine a noi, nelle basi americane di Aviano e Ghedi), e avendo purtroppo visto in questi mesi in varie parti del mondo i civili bombardati quotidianamente, i rischi derivanti dalle minacce del Misoginistan, forte del suo spamming via email, non sembrano gran cosa. Che venga definita “ibrida”, non toglie un certo imbarazzo nel sentirla chiamare “guerra”, perché la guerra – lo diciamo anche se per nostra enorme fortuna l’abbiamo vista solo al cinema – non è dover andare a prendere in anticipo i figli a scuola o gettare via il cibo dal reparto surgelati di un supermercato.