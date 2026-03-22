Vi siete mai chiesti cosa facciamo davvero quando andiamo al cinema? Chi pensa che il cinema sia solo intrattenimento, un modo di passare un paio d’ore senza grandi pretese, forse dovrebbe allargare il proprio sguardo. Sì, perché quando andiamo al cinema innanzitutto passiamo del tempo con altre persone, quelle che ci accompagnano e quelle che sono in sala, che si emozionano con noi, ridono con noi, si commuovono con noi.



E poi raccogliamo spunti di riflessione, scopriamo cose che non sapevamo, ci vengono nuove idee, troviamo argomenti con i quali essere in accordo o in disaccordo. E non solo: ci mettiamo nei panni degli altri, prendiamo parte a storie anche molto distanti da noi e dalle nostre esperienze, alleniamo la nostra empatia.



Ecco, HarpoLab, il nostro centro culturale aperto da due anni in piazza Garzetti a Trento in collaborazione con il Liceo classico “G. Prati”, rappresenta tutto questo e prova a essere qualcosa di più di una sala in cui passare un paio d’ore. È un luogo di comunità, innanzitutto, il cui cuore pulsante è la sala di proiezione (una piccola sala da 70 posti), dove il cinema e la sua storia, oltre che una grande passione, sono uno strumento di condivisione, di riflessione, di approfondimento, di racconto e di scoperta.



E così è anche questo blog, che inauguriamo oggi, insieme a l’Adige: uno schermo aperto alla comunità; un occhio che, attraverso il cinema, guarda al presente; uno spazio di condivisione e di confronto. Uno schermo aperto alla città e al mondo, dove leggere ciò che abbiamo intorno anche attraverso i film.



HarpoLab, Centro culturale per il cinema e l’immagine (www.harpolab.it)