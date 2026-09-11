ALTO GARDA. Nel corso del 2026 a Riva del Garda e Arco sono stati consegnati alla Polizia locale oggetti smarriti appartenenti alle categorie più diverse. Tra quelli registrati figurano soprattutto biciclette e mountain bike, da uomo, donna e bambino, oltre a numerosi mazzi di chiavi e chiavi di veicoli.

Nell’elenco compaiono anche smartphone, auricolari e altri dispositivi elettronici, insieme a occhiali da vista, orologi, gioielli e accessori personali. Numerosi anche gli oggetti legati a documenti e pagamenti, come portafogli, borse, bancomat e carte di credito.

Tra i ritrovamenti ci sono inoltre zaini, indumenti, attrezzatura sportiva e da campeggio, caschi, accessori per biciclette e oggetti per bambini, oltre ad alcuni articoli più particolari legati alle attività sportive e alla vita all’aria aperta.

Gli oggetti sono a disposizione dei proprietari nella sede del Corpo intercomunale di Polizia locale Alto Garda e Ledro, in via San Nazzaro 82 a Riva del Garda.