(ANSA) - BENEVENTO, 01 SET - L'immigrazione "è un fenomeno enorme che non riguarda solo l'Italia o la Spagna. Va affrontato con consapevolezza e con chiarezza di regole e con l'Europa. La solidarietà europea deve ritrovare una nuova forza". Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a margine del convegno dei vescovi per le Aree Interne che si è concluso a Benevento. "Ci sono famiglie senza casa e case senza famiglie, come nelle aree interne. Una corretta accoglienza, nel rispetto delle regole e delle persone, può essere una risposta concreta allo spopolamento di alcune aree del nostro Paese dove ci sono tante persone deboli, soprattutto anziane, che hanno bisogno di assistenza e vanno aiutate", ha aggiunto. "L'Italia - ha ricordato Zuppi - è sempre stato un Paese di emigrazione e di accoglienza. Il problema è identificare un sistema che garantisca la sicurezza di tutti e, allo stesso tempo, che guardi al futuro". (ANSA).