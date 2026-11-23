(ANSA) - ROMA, 23 NOV - La piaga degli abusi deve essere una priorità della Chiesa. "Riconosciamo con onestà i ritardi e le resistenze che ancora restano, ma non minimizziamo i passi compiuti. Molto è stato costruito, altro si può e si deve ancora fare". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi aprendo l'assemblea dei vescovi ad Assisi. "Riconoscere gli errori e rinnovare l'impegno perché quanto accaduto non accada mai più vuol dire anche porre come punti di riferimento essenziali le esperienze delle vittime e dei sopravvissuti", ha aggiunto Zuppi rilanciando le parole pronunciare da Leone XIV a marzo 2026. (ANSA).