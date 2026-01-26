(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Ci preoccupa lo sviluppo di fenomeni di antisemitismo che non ha giustificazione per i pur drammatici problemi della inaccettabile violenza a Gaza e in Cisgiordania. Alla vigilia della Giornata della Memoria, la Chiesa italiana condanna profondamente la recrudescenza di fatti ignobili, mentre ribadisce la propria vicinanza a tutte le Comunità ebraiche del Paese e rinnova il proprio contributo per contrastare tali fenomeni". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi introducendo i lavori del Consiglio episcopale permanente. (ANSA).