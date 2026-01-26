(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, invita ad andare a votare al referendum sulla giustizia. "La separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e l'assetto del Csm sono temi che, come Pastori e come comunità ecclesiale, non ci devono lasciare indifferenti. C'è un equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che è dovere preservare. Autonomia e indipendenza sono connotati essenziali - ha detto Zuppi introducendo i lavori del Consiglio episcopale - per l'esercizio di un processo giusto, e tali valori devono essere perseguiti, pur nelle diverse possibili realizzazioni storiche e pluralità di opinioni e orientamenti". "Invitiamo quindi tutti ad andare a votare, dopo essersi informati e aver ragionato sui temi e sulla posta in gioco". (ANSA).