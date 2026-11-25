(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Gli abusi sono 'crimini' che "rivelano un male che ha attraversato la Chiesa: dobbiamo chiamarlo per nome e riconoscerne l'atrocità". Lo dice il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, presentando lo studio ad Assisi. "Penso ai padri e alle madri" che "hanno bussato alle nostre porte e hanno ricevuto risposte evasive, quasi fossero loro a disturbare", persone che hanno trovato "la forza di parlare" ma non hanno trovato "nessuno che si fermasse ad ascoltarlo". "Dietro ogni caso ci sono persone, ciascuna con un nome e una storia, tradite proprio da chi avrebbe dovuto custodirle. Ne proviamo vergogna e non vogliamo nasconderla". (ANSA).