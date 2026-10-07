(ANSA) - TORINO, 07 OTT - È un riconoscimento, sottolinea il presidente dell'Infn, Antonio Zoccoli, "particolarmente importante, perché è stato dato per le sue ricerche sui neutrini. Viviamo in una società focalizzata su tecnologia, Ai, quantum, ma in questo caso è un chiaro riconoscimento dell'importanza della ricerca fondamentale. Quindi non solo della tecnologia, ma anche del capire la nostra natura e le nostre origini". A sottolinearlo è stato il presidente dell'Infn, Antonio Zoccoli, a Torino in presenza dello scienziato belga Francis Halzen, docente alla University of Wisconsin-Madison, insignito ieri del Nobel per la Fisica e che ha appreso la notizia proprio mentre si trovava nel capoluogo piemontese, per il Comitato di valutazione internazionale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. "Inoltre - ha aggiunto Zoccoli - il fatto di collaborare con un grandissimo scienziato, ora premio Nobel, significa che la ricerca che facciamo nel nostro Paese è di livello altrettanto alto". "Siamo davvero onorati di avere qui oggi Francis Halzen e siamo felicissimi che la notizia del premio lo abbia raggiunto qui a Torino, segnando quella che è una collaborazione per noi fondamentale, quella con l'Infn" sono state le parole della rettrice dell'Università di Torino, Cristina Prandi, che ha accolto Halzen in rettorato per un incontro. (ANSA).