(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che gli Stati Uniti gli avrebbero proposto la cessione di territori ucraini in cambio dell'adesione alla Nato. Lo ha detto lo stesso Zelensky parlando con i giornalisti a Kiev, secondo la France Presse. Ukrinform aggiunge che Zelensky ha dichiarato che se i partner offriranno di ritirarsi dal Donbass in cambio di garanzie di sicurezza concrete, che includono, in particolare, l'adesione dell'Ucraina alla Nato e all'Ue, affronterà la questione di fronte all'opinione pubblica. "Ho ripetutamente affermato che l'Ucraina non si arrenderà e non cederà i suoi territori ai terroristi - ha detto Zelensky, secondo quanto riporta Ukrinform - Gli americani mi hanno chiesto: 'E se l'Ucraina entrasse nella Nato, si ritirerebbe dal Donbass?'. Questa è stata la prima volta. Stiamo discutendo con i nostri partner un pacchetto di sicurezza completo che possono offrirci durante i negoziati: garanzie di sicurezza specifiche da parte della Nato e dell'Ue, un esercito ucraino forte, e questo significa un numero adeguato di soldati, armamenti, sostegno finanziario per un certo periodo di tempo, e il Piano di Prosperità, ovvero un piano di ripresa sostenuto da fondi con fonti chiare. Se la parte americana ce lo confermerà insieme agli altri colleghi della Nato, allora chiederò l'opinione della nostra società: lo accettiamo o no? Non ho il diritto di farlo a mia discrezione. Ma abbiamo bisogno di dettagli, che al momento non sono disponibili, e tutto questo è oggetto di discussione", ha dichiarato Zelensky. Allo stesso tempo, il presidente ha ribadito che non riconoscerebbe i territori temporaneamente occupati come russi. "Naturalmente, senza alcun riconoscimento dei territori occupati da parte della Russia. Ieri ho detto alla controparte americana: 'Quando Putin parla di confini statali, non si tratta certo di una riduzione del territorio russo, giusto? Ecco perché non c'è fiducia nel compagno al Cremlino'. E il modo in cui si comporta e ciò che dice non fa altro che complicare tutta la mediazione americana e rimandare la fine della guerra", ha sottolineato il capo dello Stato. (ANSA).