(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostiene nell'intervista a Bloomberg che il fatto che gli Usa blocchino la consegna di missili per i Patriot "politicamente sembra che si stiano muovendo in linea con ciò che vuole Putin: costringere l'Ucraina a compromessi sfavorevoli". A suo avviso i blocchi a Starlink e la mancata fornitura di Patriot si inserisce perfettamente nel "piano invernale" di Putin."L'intelligence sta condividendo le informazioni rilevanti. Putin conta di distruggere l'Ucraina.Kiev, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Zaporizhia. Distruggerle per mancanza di difese e distruggerle affinché l'Ucraina si separi dal Donbass". (ANSA).