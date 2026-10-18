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(V. servizio delle 18:44) (ANSA) - WASHINGTON, 18 OTT - Volodymyr Zelensky alza il livello dello scontro con il presidente americano Donald Trump, accusandolo di esercitare pressioni sull'Ucraina affinché si arrenda alla Russia, ultimo episodio di uno scontro diretto tra i due iniziato una settimana fa. Il presidente ucraino, in un'intervista a Bloomberg, ha inoltre avanzato una nuova proposta per accogliere la richiesta del tycoon di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe, allo scopo di contrastare l'elevato costo del diesel negli Usa, in cambio della consegna di ulteriori missili per la difesa aerea Patriot. (ANSA).