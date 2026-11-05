(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Il presidente Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla tv tedesca Zdf, ha espresso la speranza che l'esito delle midterm Usa con la vittoria dei dem contribuisca ad aumentare gli aiuti americani all'Ucraina e ad accrescere la pressione su Vladimir Putin affinché ponga fine alla guerra. "Abbiamo un sostegno bipartisan, - afferma - sono grato anche ai repubblicani, ma i democratici sono molto chiari sul loro sostegno all'Ucraina e sulla fornitura di assistenza. Si parla di ristabilire i legami tra Usa e l'Europa, che si sono un po' indeboliti negli ultimi anni. Senza questi legami, è molto difficile affrontare Putin". (ANSA).