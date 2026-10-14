(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - L'Ucraina è pronta a "qualsiasi tipo di cessate il fuoco". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nell'incontro col premier britannico Andy Burnham a Londra. "Oggi abbiamo subito attacchi massicci, ed è un peccato che abbiamo anche alcune difficoltà", ha aggiunto. "Quello di cui voglio discutere riguarda Starlink e l'intelligence", ha detto Zelensky, riferendosi all'amministrazione Trump rispetto alle limitazioni al servizio satellitare di Elon Musk. E ancora: "Contiamo sulla partnership con gli Stati Uniti. Vogliamo solo essere molto onesti, molto chiari ed essere partner forti". (ANSA).