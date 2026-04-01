(ANSA) - ROMA, 01 APR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di avere "parlato con il primo ministro britannico Keir Starmer della nostra coordinazione con i partner per porre fine alla guerra, incluse le comunicazioni con la squadra americana. Abbiamo proposto una tregua per le vacanze pasquali e ci aspettiamo che gli Stati Uniti ci sostengano". Secondo Zelensky "l'Ucraina sta facendo ogni sforzo per far funzionare la diplomazia. Tuttavia, dalla parte russa, non vediamo alcuna volontà. L'unica cosa che può cambiare il loro approccio è la pressione e la determinazione dei partner, oltre alla resilienza dei nostri guerrieri. Ho informato Keir sulla situazione al fronte: le nostre posizioni sono già significativamente più forti. Grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando in questo!" (ANSA).