(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca". Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l'attacco di Kiev alla raffineria della capitale russa, riferiscono i media ucraini. "Se Putin non vuole porre fine a questa guerra e desidera continuarla, non resteremo a guardare, reagiremo", ha aggiunto. Il leader ha affermato che l'attacco con i droni di Kiev alla raffineria di petrolio è la risposta ucraina all'attacco russo contro il Monastero delle Grotte della capitale, uno dei simboli storici e religiosi più importanti del Paese. (ANSA).