(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Solo in questa notte, oltre 10 strutture energetiche hanno subito danni, lasciando almeno 550.000 famiglie senza elettricità. Le squadre di riparazione sono già al lavoro sui siti colpiti". Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citando infrastrutture energetiche "nelle regioni di Vinnytsia, Volyn, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Kharkiv, Ternopil, Odessa e Rivne". "Sono state prese di mira, ancora una volta, strutture energetiche e infrastrutture - aggiunge - ma sono stati colpiti anche una clinica medica, una scuola, una stazione della metropolitana e normali edifici residenziali. Complessivamente, i russi hanno lanciato 16 missili balistici in un attacco deliberato contro Kiev e la regione di Kiev. Hanno inoltre impiegato oltre 200 droni di vario tipo, inclusi i modelli Shahed a propulsione a getto, con incursioni che hanno interessato territori che spaziano dalle regioni di Kharkiv e Dnipro fino a quelle di Volyn, Rivne e Odessa. Purtroppo, si registrano delle vittime; esprimo il mio cordoglio alle loro famiglie e ai loro cari. I feriti stanno ricevendo assistenza". (ANSA).