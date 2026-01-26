(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky delinea su X i punti salienti emersi dai colloqui trilaterali con Usa e Russia negli Emirati, dopo il rapporto della delegazione ucraina. "Gli incontri hanno affrontato una serie di questioni importanti, principalmente militari, essenziali per porre fine al conflitto. Sono state discusse anche complesse questioni politiche che rimangono irrisolte. Sono state analizzate le posizioni chiave di tutte le parti". Quindi ha aggiunto: "Ho delineato il quadro per l'ulteriore lavoro diplomatico. Sono ora in corso i preparativi per i nuovi incontri trilaterali di questa settimana". (ANSA).