(ANSA) - ROMA, 06 SET - "La questione dei Patriot è una questione molto urgente e molto importante per noi. Se la guerra dovesse continuare in inverno - e finora sembra proprio di sì - contiamo molto sul 'pacchetto invernale' di cui ho discusso in dettaglio oggi con Steve, Jared e i nostri partner europei". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riporta l'Ukrainska Pravda. "La questione territoriale rimane rilevante - ha aggiunto - Ne abbiamo discusso. Ma rimango dell'opinione che questioni così complesse si risolvano solo a livello di presidenti". Zelensky ha affermato che si sono svolti complessivamente tre round di negoziati, tutti "molto sostanziali". Il presidente ucraino ha osservato che Kiev conta sulla difesa aerea, sul supporto energetico e sulla possibilità di utilizzare gas naturale liquefatto americano. Secondo il leader ucraino nei colloqui si è parlato anche di garanzie di sicurezza, garanzie economiche, ricostruzione e un "piano di prosperità" per l'Ucraina. "Sappiamo come dovrebbe essere il nostro esercito, che deve essere forte, e queste sono le principali garanzie di sicurezza per noi. Tutto ciò richiede risorse. E voi lo capite perfettamente, lo capiamo tutti. Pertanto, le garanzie devono essere solide e chiare", ha concluso il presidente. (ANSA).