(ANSA) - MOSCA, 20 SET - Nei bombardamenti della scorsa notte su Mosca le forze ucraine hanno utilizzato anche missili da crociera Flamingo e i nuovi missili balistici Pelican (Fp7), secondo quanto affermato dal presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. "Nella regione di Mosca, stanotte, le nostre risposte a lungo raggio sono state particolarmente efficaci - scrive Zelensky -. Sono stati colpiti uno dei principali stabilimenti dell'industria petrolifera russa e un importante centro logistico dell'aggressore. Si tratta di miliardi di dollari che sostengono la macchina bellica". Nell'arco di "questa settimana", la Russia ha lanciato contro l'Ucraina "più di 2.000 droni d'attacco, la maggior parte dei quali a propulsione a reazione, oltre a 1.700 bombe aeree e 19 missili di vario tipo" ha scritto su X. "Ogni giorno e ogni notte ci difendiamo dagli attacchi russi", ha aggiunto, riferendo che elle ultime ore "ci sono stati attacchi contro infrastrutture critiche e civili nelle regioni di Kharkiv, Sumy e Odessa" e che "nelle regioni di Dnipro e Zaporizhzhia sono stati colpiti edifici residenziali". Da ieri sera, "anche le regioni di Vinnytsia, Kiev, Zhytomyr e Cherkasy sono state attaccate", ha inoltre detto Zelensky, confermando anche l'attacco con drone nella regione del Kherson in cui è risultato colpito un monastero con un monaco ucciso e altri quattro feriti. (ANSA).