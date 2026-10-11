(ANSA) - KIEV, 11 OTT - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha attaccato una centrale elettrica dopo che il presidente Usa Donald Trump aveva annunciato una "tregua energetica" tra i due paesi. "I russi hanno colpito una centrale elettrica a Kiev con un drone 'Shahed'", ha affermato Zelensky in un post sui social media, aggiungendo che sono seguiti attacchi contro altre infrastrutture energetiche nella regione di Kharkiv. "E tutto questo è accaduto DOPO che il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato la sua dichiarazione su una tregua energetica". (ANSA).