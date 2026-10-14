(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "La Russia ha lanciato 124 droni solo durante la notte, e altri 145 durante il giorno. E proprio ora ci sono ancora più di 40 'shahed' nei nostri cieli. Attaccano infrastrutture energetiche, logistica e ferrovie. Siamo riusciti ad abbattere un numero significativo di droni, ma alcuni sono passati. Si tratta di uno degli attacchi più grandi. È chiaro che i russi stanno cercando di sfruttare i problemi con Starlink in Ucraina, poiché i nostri droni intercettori dipendono da questa connessione tra le altre cose". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendo tra l'altro del suo incontro con Andy Burnham a Londra. (ANSA).