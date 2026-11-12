(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Sono giunte segnalazioni dal ministro della Difesa ucraino Yevheniy Khmara e dal comandante in capo delle forze armate ucraine Mykhailo Drapaty. Purtroppo, da diversi giorni, le nostre unità registrano gravi malfunzionamenti nel sistema Starshield sul territorio ucraino". Lo scrive Volodymyr Zelensky su Telegram, aggiungendo che su tutta la linea del fronte e nei territori temporaneamente occupati Starshield non raggiunge la velocità massima consentita e che per l'esercito ucraino "non si tratta di errori casuali, bensì di un limite di velocità imposto dal sistema". (ANSA).