(ANSA) - KIEV, 04 OTT - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre fine al conflitto in corso da quattro anni e mezzo, prevedendone lo svolgimento entro la fine di ottobre. "La parte americana è attualmente in contatto con Ucraina e Russia e propone di organizzare un incontro a livello tecnico in formato trilaterale entro la fine di ottobre", ha riferito Zelensky ai giornalisti. (ANSA).
Zelensky, gli Usa vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro fine ottobre
'A livello tecnico'
4 ottobre 2026 • 14:05