(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il deposito colpito dal raid russo vicino a Kiev conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. "Il primo impatto ha colpito un luogo dove erano immagazzinate munizioni che non avrebbero assolutamente dovuto trovarsi lì, un deposito della difesa", ha detto Zelensky, menzionando "detonazioni su larga scala di proiettili, mine, altre munizioni e droni". "Una situazione terribile e una grave negligenza da parte di coloro che hanno immagazzinato esplosivi proprio accanto alle case", ha aggiunto definendo "inaccettabile" quanto accaduto e sottolineando che "è in corso un'indagine. (ANSA).