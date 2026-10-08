(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Questo attacco non rimarrà senza risposta. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una reazione da parte del mondo. Una risposta ferma: esattamente ciò che i russi meritano per tutte le morti che hanno causato". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, commentando la strage di Kramatorsk. "I medici - prosegue - stanno lottando per salvare la vita alle persone rimaste ferite nell'attacco russo a Kramatorsk. Al momento è stato confermato il decesso di 30 persone e, purtroppo, il bilancio potrebbe aggravarsi. La bomba russa ha colpito in pieno due minibus urbani. Alcune delle vittime non sono ancora state identificate a causa della gravità delle ferite riportate. Porgo le mie condoglianze a tutte le loro famiglie e ai loro cari. Nell'attacco sono rimaste ferite altre 18 persone; sono stati inoltre danneggiati edifici residenziali e veicoli". (ANSA).